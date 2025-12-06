Vorteil Verstappen: Red-Bull-Pilot holt sich die Pole Position in Abu Dhabi

Abu Dhabi – Max Verstappen hat sich am Samstag die Pole Position für den Grand Prix von Abu Dhabi und somit einen Vorteil für das Formel-1-WM-Finale gesichert. Der niederländische Red-Bull-Pilot setzte sich im Qualifying durch und verwies die McLaren-Piloten und WM-Konkurrenten Lando Norris (+0,201 Sek.) und Oscar Piastri (+0,230) deutlich auf die Plätze zwei und drei. Norris reicht am Sonntag (14.00 Uhr/live ServusTV, Sky) ein dritter Platz, um erstmals Weltmeister zu werden.

Titelverteidiger Verstappen muss gewinnen und braucht dahinter Schützenhilfe, um seinen fünften Titel in Folge zu holen. Mit der achten Pole heuer und seiner 48. insgesamt hat der 28-Jährige aber einen wichtigen Teilerfolg erzielt. Die Startposition spielt in Abu Dhabi eine nicht zu unterschätzende Rolle. In den letzten zehn Rennen auf dem Yas Marina Circuit gewannen jeweils die Pole-Fahrer.

Verstappen dominierte Q3

Die Topfahrer gaben sich in den ersten beiden Quali-Phasen keine Blöße, Piastri war im Q1 am schnellsten, George Russell im Q2. Im dritten Abschnitt legte Verstappen in 1:22,295 Min. vor. An dieser Zeit bissen sich die beiden McLaren die Zähne aus, während der Niederländer diese sogar noch einmal auf 1:22,207 verbesserte. So mussten Norris und Piastri zwei Zehntel Rückstand zur Kenntnis nehmen.

Für Lewis Hamilton war das letzte Qualifying ein Spiegelbild seiner bisherigen Saison, der Ferrari-Pilot schied zum dritten Mal in Serie bereits im Q1 aus und geht von Startplatz 16 ins Rennen. Er verließ stinksauer den Circuit und wollte sich zu den Problemen nicht äußern. Der Brite war bereits im dritten Freien Training in die Streckenbegrenzung gekracht.

Vorfall zwischen Norris und Tsunoda