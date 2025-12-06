Anstoßzeiten für ÖFB-Team fix: Fußballfans müssen zweimal früh aufstehen

Auf Österreichs Fußballfans warten bei der WM 2026 zwei Frühschichten gegen Jordanien und Algerien sowie ein Abendspiel gegen Argentinien.

Innsbruck – Österreichs Nationalteam absolviert die drei Gruppenspiele bei der Fußball-WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada in drei verschiedenen Stadien. Den Auftakt bestreiten ÖFB-Rekordtorschütze Marko Arnautovic und Co. am 17. Juni (6.00 Uhr/MEZ) in San Francisco gegen Jordanien.

Der Schlager gegen Titelverteidiger Argentinien mit Lionel Messi folgt am 22. Juni (19.00 Uhr/MEZ) in Dallas. Zum Abschluss steht am 28. Juni (4.00 Uhr/MEZ) das Duell mit Algerien in Kansas City an.

Die FIFA hat den genauen Spielplan am Samstag bei einer Show in Washington bekannt gegeben. (TT.com)