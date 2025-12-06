Schlägerei auf Skipiste in Sölden: 44-Jähriger erlitt Nasenbruch

Sölden – Alles andere als sportlich verhielten sich am Samstag drei Männer beim Skifahren in Sölden: Bei einer Schlägerei auf der Piste wurden zwei Beteiligte verletzt, einer von ihnen schwer.

Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 44-Jähriger gegen 11 Uhr über eine Piste ab, wobei er mehrmals beinahe mit einem 51-Jährigen und einem 20-Jährigen zusammenstieß. Oberhalb eines Restaurants trafen die drei dann wieder aufeinander, worauf eine zunächst verbale in eine körperliche Auseinandersetzung mündete. Der 44-Jährige wurde dabei von seinen Kontrahenten mit Faustschlägen und mit einem Skistock am Kopf attackiert. Er erlitt einen Nasenbruch und mehrere Prellungen. Der 20-Jährige erlitt ebenfalls eine Prellung.