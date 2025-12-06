Skifahrer stürzte im Zillertal über Hang: Schwer verletzt

Aschau – Ein 62-Jähriger ist Samstagvormittag beim Skifahren im Skigebiet Hochzillertal in Aschau schwer verletzt worden. Der Mann übersah laut Polizei unmittelbar nach einer lang gezogenen Rechtskurve den linken Pistenrand, kam über diesen hinaus und stürzte über einen rund 30 Grad steilen Hang. Nach 15 Metern schlug der 62-Jährige im schneebedeckten Hang auf, schlitterte weitere 15 Meter weiter und blieb schließlich verletzt liegen.