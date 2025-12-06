Skifahrer stürzte im Zillertal über Hang: Schwer verletzt
Aschau – Ein 62-Jähriger ist Samstagvormittag beim Skifahren im Skigebiet Hochzillertal in Aschau schwer verletzt worden. Der Mann übersah laut Polizei unmittelbar nach einer lang gezogenen Rechtskurve den linken Pistenrand, kam über diesen hinaus und stürzte über einen rund 30 Grad steilen Hang. Nach 15 Metern schlug der 62-Jährige im schneebedeckten Hang auf, schlitterte weitere 15 Meter weiter und blieb schließlich verletzt liegen.
Unbeteiligte Skifahrer nahmen den Unfall wahr, leisteten Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Der Schwerverletzte wurde an Ort und Stelle durch die Pistenrettung und die Besatzung des Notarzthubschraubers „Heli 4“ erstversorgt und mit einem Tau geborgen. Schließlich wurde er in die Innsbrucker Klinik geflogen. (TT.com)