Ski-Sturzopfer meldete sich aus dem Krankenhaus: „Ich komme wieder“

Zwei Tage nach seinem folgenschweren Sturz bei der Abfahrt in Beaver Creek meldete sich Rok Aznoh am Samstag aus dem Krankenhaus.

Der Slowene war nach einem Verschneider bei Höchsttempo im Fangzaun gelandet, zog sich dabei einen Kreuzband- und Meniskusriss im rechten Knie zu. Zudem erlitt er eine Gehirnerschütterung.

„Meine Saison ist vorbei. Ich werde einige Zeit brauchen, um mich zu erholen“, schrieb der 23-Jährige und versprach: „Ich komme wieder!“

Genesungswünsche gab es aus dem Skizirkus u.a. von Filip Zubcic oder Stefan Hadalin. (TT.com)