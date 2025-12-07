Schlägerei beim Après-Ski in Mayrhofen: Drei junge Männer verletzt

Mayrhofen – Bei einer Schlägerei vor einem Après-Ski-Lokal in Mayrhofen wurden am späten Samstagabend drei Personen verletzt. Gegen 23 Uhr war eine Gruppe von drei Deutschen mit zwei Österreichern aneinandergeraten, berichtet die Polizei. Die Männer – alle zwischen 20 und 24 Jahre alt – konnten von einer alarmierten Polizeistreife getrennt werden.

Ein 20-Jähriger wurde vom Notarzt erstversorgt und anschließend mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik gebracht. Ein 21-Jähriger wurde in der Nähe des Lokals angetroffen, auch er wies – wie ein dritter Mann – Verletzungen auf.