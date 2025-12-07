Vater bei „Klaubaufwurf“ in Matrei in Osttirol verletzt: Polizei ermittelt

Matrei i. O. – Ein 44-Jähriger wurde am Samstagabend in Matrei in Osttirol von einem Krampus schwer verletzt. Der Einheimische war gegen 20 Uhr mit seiner Famlie auf einem Spaziergang unterwegs. Dabei wurde er nacheinander von zwei „Klaubäufen“ – wie die Krampusse in Matrei heißen – an der Kleidung erfasst und mit einem sogenannten „Klaubaufwurf“ zu Boden gerissen, berichtet die Polizei.