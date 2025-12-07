Auflehnung gegen ihren Oberen
„Wir sind in Gottes Hand“: Nonnen von Goldenstein hoffen auf Machtwort Roms
Die drei Augustiner-Chorfrauen vom Kloster Goldenstein, Bernadette, Rita und Regina (v.l.). erleben eine weltliche Welle der Solidarität. Die Amtskirche sieht ihr Verhalten als problematisch an.
© APA/Gindl
Die ehrwürdigen Schwestern Rita, Regina und Bernadette werden von katholischen und nicht-katholischen Followern auf Instagram wie Popstars gefeiert. Ob sie ihren Lebensabend weiter und dauerhaft im Schloss Goldenstein verbringen dürfen, muss letztendlich der Vatikan entscheiden.