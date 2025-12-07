Geld und Schmuck gestohlen
Unbekannte brachen über gekipptes Fenster in Wohnung in Volders ein
Volders – Bisher Unbekannte brachen am Samstag in eine Wohnung in Volders ein. Die Täter sind laut Polizei über ein gekipptes Schlafzimmerfenster im Erdgeschoss, das sie gewaltsam aufgehebelt haben, eingedrungen.
Aus dem Schlafzimmer haben die Einbrecher dann mehr als 1000 Euro Bargeld, Schmuck und Edelsteine gestohlen. Die Tat soll zwischen 16 Uhr und 21.10 Uhr passiert sein. Die Ermittlungen laufen. (TT.com)