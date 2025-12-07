Geld und Schmuck gestohlen

Unbekannte brachen über gekipptes Fenster in Wohnung in Volders ein

Volders – Bisher Unbekannte brachen am Samstag in eine Wohnung in Volders ein. Die Täter sind laut Polizei über ein gekipptes Schlafzimmerfenster im Erdgeschoss, das sie gewaltsam aufgehebelt haben, eingedrungen.

Aus dem Schlafzimmer haben die Einbrecher dann mehr als 1000 Euro Bargeld, Schmuck und Edelsteine gestohlen. Die Tat soll zwischen 16 Uhr und 21.10 Uhr passiert sein. Die Ermittlungen laufen. (TT.com)

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561