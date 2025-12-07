16-Jähriger bei Skiunfall in Salzburg tödlich verletzt

Salzburg – Ein 16-jähriger Einheimischer ist Samstagvormittag im Salzburger Skigebiet Shuttleberg Flachauwinkl-Kleinarl bei einem Unfall tödlich verletzt worden. Der Tennengauer war über eine Kuppe gesprungen und hatte dabei einen Skifahrer übersehen, der unterhalb dieser zu Sturz gekommen war.

Der 16-Jährige wollte dem gerade aufstehenden Gestürzten ausweichen, kam von der Piste ab und stürzte im freien Gelände. Den Unfallhergang hatten Zeugen beschrieben. Der Österreicher wurde nach dem Sturz noch schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Schwarzach geflogen, wo er verstarb. (APA)