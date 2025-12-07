Elfjähriger in Wien sprengte sich Finger von Hand weg

Wien – Ein Elfjähriger hat sich am Samstagnachmittag in Wien-Simmering beim Hantieren mit einem Feuerwerkskörper schwer verletzt. Der Bub hatte gegen 14 Uhr in einem Park einen Böller gezündet, der ihm schließlich in der Hand explodierte. Dabei wurden ihm Ring- sowie Mittelfinger teils abgetrennt, auch am Daumen der anderen Hand erlitt er Verletzungen. „Eine Passantin bemerkte ihn und rief die Rettung“, sagte eine Polizeisprecherin.

Die Rettung fuhr den Burschen in ein Spital. Die Mutter begleitete den Elfjährigen beim Transport in das Krankenhaus. Wo sich die Eltern des Buben zum Zeitpunkt der Explosion aufhielten, ist laut der Sprecherin noch ungeklärt. Sie sollen noch einvernommen werden. Auch um welche Art von Feuerwerkskörper es sich handelte, steht noch nicht fest. Weitere Ermittlungen werden durch das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Brand, geführt. (APA)