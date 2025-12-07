Spuren von Biber

Baum stürzte auf Bundesstraße in St. Johann: Auto prallte dagegen

Der Baum blieb mitten auf der Fahrbahn liegen, ein Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.
© zoom.tirol

