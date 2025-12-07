Norris erstmals Weltmeister! Verstappen trotz Sieg in Abu Dhabi entthront

Lando Norris hat sich zum ersten Mal zum Formel-1-Weltmeister gekrönt. Dem 26 Jahre alten Briten von McLaren reichte beim Finale in Abu Dhabi der dritte Platz zum Gipfelsturm. Norris entthronte Max Verstappen und beendete die Titelära des 28 Jahre alten Niederländers von Red Bull nach vier WM-Triumphen in Serie.

Abu Dhabi – Lando Norris hat sich beim großen Showdown in Abu Dhabi erstmals zum Formel-1-Weltmeister gekrönt. Dem 26-jährigen Briten reichte im McLaren am Sonntag beim finalen Grand Prix auf dem Yas Marina Circuit Rang drei für den Titel in der Königsklasse des Motorsports. Den Sieg holte sich Red-Bull-Pilot Max Verstappen, der jedoch in der Gesamtwertung zwei Zähler hinter Norris blieb und somit nach vier WM-Triumphen entthront ist. Oscar Piastri wurde im Grand Prix Zweiter.

McLaren schickte seine beiden Fahrer mit unterschiedlichen Strategien ins Rennen und ließ diesmal – im Gegensatz zu den letzten beiden Rennen – nichts mehr anbrennen. „Ich bin so stolz“, sagte Norris im Funk und bedankte sich weinend beim Team und seiner Familie. „Ihr habt euch das verdient. Ich liebe dich Mama, ich liebe dich Papa.“ McLaren-Boss Zac Brown antwortete jubelnd: „Wir haben es geschafft!“

Damit ist Norris der 35. Weltmeister der Formel-1-Historie und der elfte Brite. Für McLaren, das sich letztes Jahr und heuer auch die Konstrukteurs-WM gesichert hatte, ist es der erste Fahrertitel seit Lewis Hamilton 2008. Der britische Traditionsrennstall feierte zudem das erste Titel-Double seit 27 Jahren (1998). Für Verstappen waren 421 WM-Punkte zu wenig, er verpasste seine fünfte WM-Krone in Serie. Das hat bisher nur Michael Schumacher geschafft. Piastri, der heuer lange das WM-Klassement angeführt hatte, musste sich am Ende mit Platz drei zufrieden geben. Platz zwei in der Teamwertung hinter McLaren ging unterdessen an Mercedes vor Red Bull Racing.

Verstappen behauptete beim Start aus der Pole Position die Führung vor Norris und Piastri, der zunächst auf harten Reifen unterwegs war, während die anderen beiden mit Mediums ins Rennen gegangen waren. Der Australier attackierte in der Folge Norris und überholte seinen Teamkollegen schon nach wenigen Kurven. Norris, dem ein dritter Platz reichen würde, verteidigte in der Folge diese Position gegen den Ferrari von Charles Leclerc.

In Runde 17 kam Norris als Erster der Titelkandidaten an die Box und wechselte auf harte Pneus. McLaren reagierte damit auf einen Stopp von „Verfolger“ George Russell, um vor dem britischen Mercedes-Piloten zu bleiben. Das gelang. Norris kam gut durch den Verkehr vor ihm, bis er auf den Red Bull von Yuki Tsunoda stieß. Der Japaner machte sich auf Anweisung vom Kommandostand beim Überholmanöver des Briten in Runde 24 grenzwertig breit auf der Strecke, konnte dieses aber nicht verhindern und erhielt dafür sogar eine 5-Sekunden-Strafe. In der Zwischenzeit zog auch Verstappen harte Reifen auf, es sollte sein einziger Stopp bleiben.