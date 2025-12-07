Rabiater Tiroler zündete Böller in Menschenmenge: Mädchen (12) und Polizistin verletzt

Tarrenz – Ein folgenschwerer Zwischenfall hat sich am Samstagabend bei einem Krampuslauf in Tarrenz ereignet. Gegen 21.30 Uhr zündete ein 22-jähriger Einheimischer inmitten einer Menschenmenge einen Böller. Eine Zwölfjährige wurde dadurch unbestimmten Grades verletzt. Die junge Österreicherin musste mit der Rettung ins Krankenhaus nach Zams eingeliefert werden.

Als Polizisten den 22-Jährigen zur Rede stellten, verhielt sich dieser aggressiv. Die Festnahme „musste unter Anwendung von Körperkraft durchgesetzt werden“, berichten die Ermittler am Sonntag. Der Beschuldigte wurde auf die Polizei-Dienststelle mitgenommen.

Beamtin durch Fußtritt verletzt und Dienststelle zerlegt

Auch dort kehrte keine Ruhe ein. Der Festgenommene wehrte sich weiter mit Händen und Füßen. Er trat dabei einer einschreitenden Beamtin mit einem Bein ins Gesicht, wodurch diese mit dem Kopf gegen die Wand geschleudert wurde. Die Frau erlitt Kopfverletzungen unbestimmten Grades und musste in der Innsbrucker Klinik behandelt werden.

Der 22-Jährige ließ sich auch danach nicht beruhigen. Er zerlegte die Einrichtung der Polizei-Dienststelle und konnte nur mit Unterstützung mehrerer Beamtinnen und Beamten fixiert werden.

Der Österreicher wird nach Abschluss der Ermittlungen angezeigt. (TT.com)