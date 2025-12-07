Brennsteiner verpasst knapp Podest in Beaver Creek, Odermatt wieder nicht zu schlagen

Der Sieg beim RTL von Beaver Creek ging – mal wieder – an den Weltcup-Dominator Marco Odermatt. Der Schweizer gewann vor dem Südtiroler Alex Vinatzer (+0,23 Sekunden) und Henrik Kristoffersen aus Norwegen (+0,34). Stefan Brennsteiner schrammte als Vierter knapp an einem Podestplatz vorbei.