Die Wiener Berufsrettung wird notrufgerechte 144 Jahre alt

Die Wiener Berufsrettung wird dem Notruf gerecht, unter dem sie erreichbar ist: Seit nunmehr 144 Jahren ist sie in der Bundeshauptstadt im Einsatz. Ausschlaggebend war der Brand des Ringtheaters am 8. Dezember 1881, bei dem mehr als 300 Menschen ihr Leben verloren. Einen Tag danach gründete Jaromir Freiherr von Mundy die "Wiener Freiwilligen Rettungsgesellschaft". Das war nach eigenen Angaben die Geburtsstunde der Wiener Berufsrettung, die damit am Dienstag Geburtstag feiert.

Dann ging es Schlag auf Schlag: Am 16. April 1882 wurde bei einem Pferderennen die erste fliegende Ambulanz gestellt, rund eine Woche danach erfolgte der erste Krankentransport. 1883 erfolgte die Eröffnung der ersten Rettungsstation am Fleischmarkt, im Juni 1897 wurde jene in der Landstraßer Radetzkystraße eröffnet, die bis heute besteht. Im Jahr 1901 zählte die Wiener Freiwilligen Rettungsgesellschaft die 100.000ste Ausfahrt. Wegen des stark ansteigenden Einsatzaufkommens wurde 1905 in Mariahilf eine Rettungsstation eröffnet und das erste motorisierte Rettungsauto in den Dienst gestellt.

Im Krieg und unter NS-Herrschaft - im Jahr 1940 - wurde der "Wiener Städtische Rettungs- und Krankenbeförderungsdienst" gegründet, der über die Jahre verschiedenen Magistratsabteilungen unterstellt war. 1991 wurde die Berufsrettung als Magistratsabteilung 70 (MA 70) eigenständig. In diesem Jahr gab es auch die ersten Rettungsflüge, außerdem wurde die Seiltechnik-Einsatzgruppe (STEG) gegründet. 1999 nahm die erste Sanitäterin den Dienst auf, am 1. April 2001 flog erstmals der Wiener Rettungshubschrauber Christophorus 9. Mit dem Inkrafttreten des Sanitätsgesetzes (SanG) nahm auch die eigene Rettungsakademie der Berufsrettung ihren Dienst auf.

Seit 2010 ist Rainer Gottwald Chef der Wiener Berufsrettung. Er führte einige Neuerungen ein: So wurde 2017 der Wechsel vom 24-Stunden-Schichtdienst auf ein 12,5-Stunden-System abgeschlossen. Dieses ist familienfreundlicher und gesundheitsschonender, außerdem brachte es einen Personalzuwachs mit sich. 180 zusätzliche Sanitäterinnen und Sanitäter wurden eingestellt. 2019 genehmigte die Stadt weitere 82 Dienstposten, 2020 kamen noch einmal 75 hinzu, um die Herausforderungen der Pandemie zu bewältigen.

Neben zahlreichen Umbauten - 2020 etwa bekamen die ersten vier Wiener Rettungsstationen Photovoltaik-Anlagen - modernisierte die Berufsrettung vor allem ihren Fuhrpark immer wieder. 2021 erneuerte sie die Fahrzeuge der Sonder-Einsatz-Gruppe (SEG) und schickte damit den sogenannten Katastrophenzug in Pension. Auch ein E-Notarztwagen ist mittlerweile im Testbetrieb. An Gerätschaften sind mittlerweile ein Videolaryngoskop für Intubationen, ein mobiles Ultraschallgerät zur präziseren Diagnose und ein Blutgas-Analyse-Gerät im Einsatz.

Exakt zehn Prozent der Geschichte der Berufsrettung hat der 34-jährige Notfallsanitäter Stefan Schrammel miterlebt, er ist seit 14,4 Jahren an Bord. 2010 bewarb er sich als Zivildiener und wurde der MA 70 zugeteilt. "Das hat mein Interesse am Beruf geweckt und ich habe mich beworben. In den darauffolgenden Jahren habe ich die Ausbildung zum Einsatzlenker sowie sämtliche Module der Sanitäter-Ausbildung absolviert."

Stefan Schrammel war zehn Jahre als verantwortlicher Sanitäter oder als Einsatzlenker am Rettungswagen im Einsatz. Nach sechs Jahren wurde er auch als Lenker von Notarzt-Einsatz-Fahrzeugen (NEF) eingesetzt. "Da war ich dann mit einer Notärztin oder einem Notarzt im Team und wir sind zu hochpriorisierten Einsätzen alarmiert worden", erzählte Schrammel. Bei diesen Einsätzen geht es immer ums Ganze: "Wenn ein NEF dazukommt, dann brauchen die Patientinnen oder Patienten spezielle Medikamente oder kämpfen um Leben oder Tod." Manchmal ist "das Ganze" aber auch positiv zu verstehen: "Ich war bei drei Geburten dabei, zwei davon im Rettungswagen und eine in der Wohnung. Das ist schon etwas Besonderes."