Schulen bekommen digitalen "Marktplatz" für Lernapps

Schulen, die im Unterricht qualitätsgesicherte digitale Lernprogramme einsetzen wollen, sollen diese künftig gebündelt auf einer Plattform finden und kaufen können. Der Probebetrieb für den "Marktplatz Lernapps" startet nach den Semesterferien, mit dem Schuljahr 2026/27 ist der Regelbetrieb für alle Mittelschulen, AHS und berufsbildenden mittleren und höheren Schulen (BMHS) geplant. Laut Bildungsressort gibt es dafür in diesem Zeitraum rund 20 Mio. Euro jährlich.

Mit dem "Marktplatz" wolle man den Schulen den Zugang zu hochwertigen digitalen Lehrmitteln erleichtern, hieß es gegenüber der APA. Erstmals gebe es damit auch ein klares Finanzierungsmodell für Lernapps: Je nach Zahl der Schülerinnen und Schüler bekommt der Standort einen Förderbetrag, der für die Lernprogramme im digitalen Warenkorb ausgegeben werden kann.

Interessierte Schulen können sich ab 26. Jänner für die Pilotphase anmelden, von Ende Februar bis Ende März können dann Lernapps für einzelne Klassen oder die ganze Schule bestellt und getestet werden. Nach Abschluss und Evaluierung der Pilotphase soll der "Marktplatz" den Schulen mit nächstem Herbst dann dauerhaft zur Verfügung stehen.