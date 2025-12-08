Fußgängerin in Innsbruck von Auto erfasst und gegen Windschutzscheibe geschleudert

Auf Höhe des Westbahnhofs in Innsbruck kam es am späten Sonntagabend zu einem schweren Unfall. Eine Fußgängerin wurde auf einem Schutzweg im Bereich der Baustelle von einem Auto erfasst und verletzt.

Am späten Sonntagabend, bei Dunkelheit und mittelstarkem Regen, kam es in Innsbruck auf der Egger-Lienz-Straße auf der Höhe des Westbahnhofs zu einem Verkehrsunfall. Eine 32-jährige Autofahrerin türkischer Herkunft fuhr gegen 21.55 Uhr mit ihrem Auto durch den dort befindlichen Baustellenbereich, als sie plötzlich einen „dumpfen Knall“ vernahm und daraufhin eine Person auf ihrer Kühlerhaube sah. So schilderte die 32-Jährige der Polizei gegenüber den Unfallhergang. Ihren Angaben zufolge war sie in einer Grünphase durch die 30er-Zone des Baustellenbereichs gefahren.