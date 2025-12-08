Fußgängerin in Innsbruck von Auto erfasst und gegen Windschutzscheibe geschleudert

Auf Höhe des Westbahnhofs in Innsbruck kam es am späten Sonntagabend zu einem schweren Unfall. Eine Fußgängerin wurde auf einem Schutzweg im Bereich der Baustelle von einem Auto erfasst und verletzt.

Am späten Sonntagabend, bei Dunkelheit und mittelstarkem Regen, kam es in Innsbruck auf der Egger-Lienz-Straße auf der Höhe des Westbahnhofs zu einem Verkehrsunfall. Eine 32-jährige Autofahrerin türkischer Herkunft fuhr gegen 21.55 Uhr mit ihrem Auto durch den dort befindlichen Baustellenbereich, als sie plötzlich einen „dumpfen Knall“ vernahm und daraufhin eine Person auf ihrer Kühlerhaube sah.

So schilderte die 32-Jährige der Polizei gegenüber den Unfallhergang. Ihren Angaben zufolge war sie in einer Grünphase durch die 30er-Zone des Baustellenbereichs gefahren.

Die Fußgängerin, eine 20-jährige Frau aus Deutschland, wurde nach dem Aufprall auf die Kühlerhaube mehrere Meter über die Straße geschleudert. Durch die Wucht des Aufschlags wurde die Windschutzscheibe des Pkw erheblich beschädigt. Die Verunfallte wurde nach einer Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht.