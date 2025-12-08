Überschlug sich mehrmals: 20-jähriger Lenker verlor auf Tuxer Straße Kontrolle über sein Auto

Um 2.27 Uhr wurde die Leitstelle Tirol über einen Verkehrsunfall auf der Tuxer Straße (L6) informiert. Ein 20-jähriger Deutscher war mit seinem Auto von der Landesstraße in Richtung Mayrhofen unterwegs gewesen, als er plötzlich die Kontrolle verlor und ins Schleudern kam. Dem Bericht zufolge überschlug sich sein Auto mehrmals und blieb schließlich auf der Fahrerseite neben der Straße liegen.