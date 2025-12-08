Weihnachten kann kommen

Adventstimmung in Hopfgarten: Weihnachtswald verzaubert Markt

Die Schülerinnen und Schüler der Polytechnischen Schule in Hopfgarten brachten den Weihnachtswald im Hopfgartner Markt zum Strahlen.
© Standortmarketing Hohe Salve - Wildschönau

Hopfgarten hat pünktlich zum Adventbeginn seinen Markt in einen festlichen Weihnachtswald verwandelt. Mehr als 70 Christbäume schmücken das Zentrum und umliegende Straßen. Schüler der Polytechnischen Schule Hopfgarten haben diese Bäume festlich gestaltet.

