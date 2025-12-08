Weihnachten kann kommen
Adventstimmung in Hopfgarten: Weihnachtswald verzaubert Markt
Die Schülerinnen und Schüler der Polytechnischen Schule in Hopfgarten brachten den Weihnachtswald im Hopfgartner Markt zum Strahlen.
© Standortmarketing Hohe Salve - Wildschönau
Hopfgarten hat pünktlich zum Adventbeginn seinen Markt in einen festlichen Weihnachtswald verwandelt. Mehr als 70 Christbäume schmücken das Zentrum und umliegende Straßen. Schüler der Polytechnischen Schule Hopfgarten haben diese Bäume festlich gestaltet.