Bitteres Rennen
Olympia-Traum geplatzt: Tiroler verpasst bei letzter Chance den Quotenplatz
Mayer kam in den USA nicht über Rang 16 hinaus.
© GEPA pictures/ Harald Steiner
Solitude (Utah) - Andreas Mayer ist am Sonntag in Solitude mit Platz 16 im Sprint in die Saison gestartet und hat damit einen Olympia-Quotenplatz verpasst. Bei der letzten Chance, sich im Ranking noch entsprechend zu verbessern, schied der Kirchdorfer im Viertelfinale aus. Seine direkten Konkurrenten waren mit ihm im Heat und stiegen ins Halbfinale auf.
Für Österreich hatten zuvor Johanna Hiemer und Paul Verbnjak in der Mixed-Staffel einen Quotenplatz in dieser neuen Sportart bei Winterspielen fixiert. (APA)