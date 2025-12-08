Olympia-Traum geplatzt: Tiroler verpasst bei letzter Chance den Quotenplatz

Solitude (Utah) - Andreas Mayer ist am Sonntag in Solitude mit Platz 16 im Sprint in die Saison gestartet und hat damit einen Olympia-Quotenplatz verpasst. Bei der letzten Chance, sich im Ranking noch entsprechend zu verbessern, schied der Kirchdorfer im Viertelfinale aus. Seine direkten Konkurrenten waren mit ihm im Heat und stiegen ins Halbfinale auf.