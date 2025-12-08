Zweites Kind für Olympiasiegerin: „Unsere Familie ist ein bisschen größer geworden“

2014 strahlte sie mit der Olympia-Goldmedaille um die Wette, jetzt lächelt Julia Dujmovits als zweifache Mama in die Kamera. Das ehemalige Snowboard-Ass, das bei den Winterspielen in Sotschi im Parallel-Slalom triumphierte, überraschte auf Instagram mit Baby-News.

„Unsere Familie ist gerade ein bisschen größer geworden! Wir sind überglücklich, unsere Liebe und Abenteuer mit unserem Kleinen zu teilen“, schrieb sie zu einem Reel. Das Geheimnis um den Namen lüftete die 38-Jährige nicht. Allerdings verriet die Burgenländerin in den Hashtags, dass es ein Bub ist und dieser schon vor zwei Monaten zur Welt kam (#2monthsold, #babyboy).