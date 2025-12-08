Zweistellige Plusgrade
„Neuschnee ist weit und breit nicht zu sehen“: Chance auf weiße Weihnachten in Tirol schwindet
Meteorologe Reinhard Prugger sieht wie bereits sein Kollege Werner Troger harte Zeiten auf die Skigebiete zukommen. „Bei diesen Temperaturen kann man nicht beschneien und neuer Schnee kommt auch keiner.“
Wer Ausflüge in den Schnee noch auf der Liste hat, sollte dies tun, solange es noch geht. Denn das Tauwetter geht der Winterlandschaft in Tirol zurzeit ordentlich an die Substanz und neuer Schnee kommt laut aktuellen Berechnungen so bald keiner nach.