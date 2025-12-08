Autofahrer fand in Ischgl bewusstlosen Fußgänger auf der Straße

Sonntagnacht gegen 22.30 Uhr bemerkte ein Autofahrer in Ischgl, wie eine Person bewusstlos auf der Gemeindestraße Oberer Kirchweg lag. Umgehend wurde die Rettung alarmiert. Der 20-jährige Deutsche wies eine Verletzung am Kopf auf, berichtet die Polizei.

Nach Erstversorgung vor Ort wurde der Mann mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen. Was zu der Verletzung des Mannes geführt hatte, war vorerst unklar. Ermittlungen laufen. Die Polizei Ischgl bittet, zweckdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 059133–7142 zu melden. (TT.com)