Tragseil mit Baumstamm gerissen: Forstarbeiter (41) in Neustift tödlich verunglückt
In einem Waldgebiet in Neustift kam es vergangenen Freitag zu einem tragischen Unfall. Ein 41-jähriger Rumäne war bei Forstarbeiten von einem Baumstamm getroffen worden und dabei tödlich verunglückt.
Wie die Polizei am Montag berichtete, hatte der Verunglückte zusammen mit einem weiteren Forstarbeiter aus Rumänien (46) Arbeiten mit einem Lastenaufzug durchgeführt. Aus bisher unbekannter Ursache riss dabei das Tragseil des Lastenaufzugs, wodurch der Laufwagen samt dem damit transportierten Baum zu Boden stürzte.
Dabei zog sich der 41-Jährige tödliche Verletzungen. Die Leiche wurde von der Bergrettung Neustift geborgen. Der Aufzug wurde sichergestellt und eine Obduktion des Opfers angeordnet. Im Einsatz standen ein Rettungshubschrauber, die Bergrettung Neustift, die Alpinpolizei und die Polizei. (TT.com)