Unfall beim Feuerspucken
Fell fing Feuer: 22-Jähriger bei Perchtenlauf in Kramsach schwer verletzt
Ein Showeffekt endete am Freitagabend für einen Perchten-Läufer im Krankenhaus.
Bei einem Perchtenlauf in Kramsach kam es am Nikolaustag zu einem Feuerunfall. Ein Maskierter 22-Jähriger versuchte, Feuer zu spucken, als plötzlich sein Fell in Brand geriet. Ein weiterer Teilnehmer reagierte sofort und löschte die Flammen mit einem Feuerlöscher.
Der 22-Jährige erlitt schwere Verletzungen im Gesicht- und Handbereich und wurde in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert. (TT.com)