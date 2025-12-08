Unfall beim Feuerspucken

Fell fing Feuer: 22-Jähriger bei Perchtenlauf in Kramsach schwer verletzt

Ein Showeffekt endete am Freitagabend für einen Perchten-Läufer im Krankenhaus.

Bei einem Perchtenlauf in Kramsach kam es am Nikolaustag zu einem Feuerunfall. Ein Maskierter 22-Jähriger versuchte, Feuer zu spucken, als plötzlich sein Fell in Brand geriet. Ein weiterer Teilnehmer reagierte sofort und löschte die Flammen mit einem Feuerlöscher.

Der 22-Jährige erlitt schwere Verletzungen im Gesicht- und Handbereich und wurde in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert. (TT.com)

Für Sie im Bezirk Kufstein unterwegs:

Theresa Aigner

Theresa Aigner

+4350403 2117

Michael Mader

Michael Mader

+4350403 3050

Wolfgang Otter

Wolfgang Otter

+4350403 3051