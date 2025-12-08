83. Golden Globes: „One Battle After Another" mit neun Nominierungen Favorit

Der Politthriller „One Battle After Another“ mit Leonardo Di Caprio in der Hauptrolle geht mit neun Nominierungen als Favorit in das Rennen um die Golden Globes. Mehrere Gewinnchancen haben unter anderem auch der norwegische Film „Sentimental Value“, das Vampir-Drama „Blood & Sinners“, die Literaturverfilmung „Hamnet“, das Filmmusical „Wicked: Teil 2“ und „Frankenstein“.

Los Angeles – Der Politthriller „One Battle After Another“ von Regisseur Paul Thomas Anderson mit Leonardo DiCaprio steht an der Spitze der Nominierungen für die 83. Golden Globe Awards, die am Montag in Beverly Hills bekanntgegeben wurden. Das norwegische Drama „Sentimental Value“ liegt mit acht Nominierungen dicht dahinter. Die Verleihung in 27 Kategorien ist für den 11. Jänner geplant.

Der Film des amerikanischen Star-Regisseurs Anderson („Magnolia“, „There Will Be Blood“) ist unter anderem in den Sparten „Beste Filmkomödie“, Regie und für die Darsteller DiCaprio, Sean Penn, Benicio Del Toro, Teyana Taylor und Chase Infiniti nominiert. Die politisch brisante Story mit Action-, Komödien- und Drama-Elementen dreht sich um militante linke Aktivisten, die sich als revolutionäre Bewegung begreifen, angeführt vor allem von selbstbewussten schwarzen Frauen. Mehrere Gewinnchancen haben unter anderem auch das Vampir-Drama „Blood & Sinners“, die Literaturverfilmung „Hamnet“, das Filmmusical „Wicked: Teil 2“ und „Frankenstein“.

„In die Sonne schauen“ geht leer aus

Die Berliner Regisseurin Mascha Schilinski verpasste mit ihrem Film „In die Sonne schauen“ eine Nominierung in der Sparte „Bester nicht-englischsprachiger Film“. Dort sind unter anderem „Ein einfacher Unfall“ (Frankreich), „No Other Choice“ (Südkorea), „The Secret Agent“ (Brasilien) und „Sentimental Value“ (Norwegen) vertreten. Chancen auf einen Golden Globe haben aber der deutsche Filmkomponist Hans Zimmer mit seiner Musik für den Rennsportfilm „F1“ und der in Deutschland geborene britische Komponist Max Richter mit seiner Untermalung des Dramas „Hamnet“.