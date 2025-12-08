Paukenschlag bei Red Bull! Motorsportberater Helmut Marko steht vor Abschied

Die Formel-1-Saison 2025 ist vor noch nicht einmal 24 Stunden zu Ende gegangen und schon gibt es den ersten großen Aufreger. Laut der britischen Zeitung The Telegraph ist die Trennung zwischen Red Bull und Motorsportberater Helmut Marko beschlossene Sache. Der Vertrag des Steirers beim Energy-Drink-Konzern soll zwar noch bis Ende kommender Saison laufen, doch der Kontrakt soll Ende dieses Jahres vorzeitig aufgelöst werden.