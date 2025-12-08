Paukenschlag bei Red Bull! Motorsportberater Helmut Marko steht vor Abschied
Die Formel-1-Saison 2025 ist vor noch nicht einmal 24 Stunden zu Ende gegangen und schon gibt es den ersten großen Aufreger. Laut der britischen Zeitung The Telegraph ist die Trennung zwischen Red Bull und Motorsportberater Helmut Marko beschlossene Sache. Der Vertrag des Steirers beim Energy-Drink-Konzern soll zwar noch bis Ende kommender Saison laufen, doch der Kontrakt soll Ende dieses Jahres vorzeitig aufgelöst werden.
Nach Informationen der Engländer soll Marko offiziell auf eigenen Wunsch aus dem Team ausscheiden, inoffiziell will die Red-Bull-Führung einen kompletten Neustart im Team – und das ohne die rot-weiß-rote Motorspot-Legende!
Markos möglicher Abgang ist nicht die erste Trennung beim Formel-1-Rennstall in diesem Jahr. Nach über 20 Jahren musste während der Saison schon Teamchef Christian Horner seinen Hut nehmen. (TT.com)