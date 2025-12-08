Remis gegen Tabellenführer

Futsal Club Innsbruck droht Aufstieg zu verpassen: „Wir brauchen noch Zeit“

Kematen-Kicker Moritz Saurwein (schwarz) luchste Tabellenführer Seestadt mit dem Futsal Club Innsbruck ein packendes 9:9-Remis ab. Für den Aufstieg war das aber wohl zu wenig.
© Rita Falk
Daniel Lenninger

Von Daniel Lenninger

Der Sprung in die 1. Bundesliga rückte für den Futsal Club Innsbruck am Sonntag in weite Ferne. Welche Tiroler Unterhaus-Kicker dem Hallenkick ohne Banden frönen und warum ein Nichtaufstieg für den spielenden Sportlichen Leiter Sinan Bicer „kein Beinbruch“ wäre.

