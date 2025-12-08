Futsal Club Innsbruck droht Aufstieg zu verpassen: „Wir brauchen noch Zeit“

Der Sprung in die 1. Bundesliga rückte für den Futsal Club Innsbruck am Sonntag in weite Ferne. Welche Tiroler Unterhaus-Kicker dem Hallenkick ohne Banden frönen und warum ein Nichtaufstieg für den spielenden Sportlichen Leiter Sinan Bicer „kein Beinbruch“ wäre.