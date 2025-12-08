Tiroler Ärztin in Afghanistan: „Wer helfen will, muss die Kultur vor Ort akzeptieren“

Lenka Haidingerova ist Anästhesistin am Bezirkskrankenhaus St. Johann. Ende August ging die 41-Jährige für Ärzte ohne Grenzen nach Chost, einer Stadt südlich von Kabul. In der Entbindungsklinik kommen dort jedes Jahr 22.000 Kinder zur Welt. Was die Medizinerin erlebt und warum sie moralische Überzeugungen hintangestellt hat.