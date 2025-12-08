Neuerung bei Fußball-WM 2026: Verpflichtende Trinkpause in jeder Halbzeit

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr wird auch Österreichs Nationalteam von der Neuerung betroffen sein.

Washington ‒ Bei der Fußball-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr wird es in jedem Spiel Trinkpausen geben. Wie der Weltverband (FIFA) mitteilte, sollen die Schiedsrichter jeweils nach 22 Minuten jeder Halbzeit das Spiel für drei Minuten für Erfrischungspausen unterbrechen. Dies sei ein gestrafftes und vereinfachtes Verfahren im Vergleich zu bisherigen Trinkpausen bei hohen Temperaturen und diene dem Wohlbefinden der Spieler.

"Unabhängig vom Stadion, von einem etwaigen Dach und den Temperaturen gibt es bei allen Spielen eine dreiminütige Trinkpause", sagte Manolo Zubiria, Turnierdirektor der FIFA für die USA, beim Treffen der internationalen Fernsehsender in Washington. Bei der Club-WM im vergangenen Sommer in den USA hatten teilweise hohe Temperaturen und Luftfeuchtigkeit den Spielern zu schaffen gemacht. Dort waren dann in den betreffenden Spielorten nach rund 30 Minuten Erfrischungspausen eingelegt worden. Diese Erfahrungen seien die Grundlage für die jetzige Entscheidung gewesen.