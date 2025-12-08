Skifahrer (42) in Sillian von unbekanntem Jugendlichen angefahren und schwer verletzt

Sillian – Montagmittag gegen 12.40 Uhr kam es im Skigebiet Thurntaler in Sillian auf einer roten Piste zu einem Skiunfall. Ein 42-jähriger Skifahrer aus Tschechien wurde von einem unbekannten, jugendlichen Skifahrer erfasst und umgefahren. Dabei wurde der Tscheche an der Schulter schwer verletzt.

Nach einer Erstversorgung vor Ort durch die Pistenrettung wurde der Mann mit der Rettung in das Krankenhaus Lienz gebracht. Der beteiligte Skifahrer verließ laut Polizei die Unfallstelle, ohne seine Daten zu hinterlassen.

Der unbekannte Skifahrer wird etwa 13 bis 14 Jahre alt geschätzt. Er trug eine graue Skijacke mit schwarzem Schal und schwarze Skihose. Am Kopf trug er einen grauen Helm, eine große Skibrille und fuhr auf schwarz-grünen Skiern.