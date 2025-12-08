Putschversuch in Benin kostete mehreren Menschen das Leben

Bei dem vereitelten Putschversuch im westafrikanischen Staat Benin am Wochenende sind nach Regierungsangaben mehrere Menschen getötet worden. Bei "heftigen Kämpfen" zwischen den Putschisten und der Republikanischen Garde in der Residenz von Präsident Patrice Talon habe es "Opfer auf beiden Seiten" gegeben, darunter die Ehefrau des militärischen Generalstabschefs, erklärte die Regierung am Montag nach einer Krisensitzung. Auch der Generalstabschef selbst wurde demnach getötet.

Eine Gruppe von Militärs hatte am Sonntag die Absetzung von Präsident Talon verkündet. Der Putschversuch wurde mit Unterstützung der nigerianischen Armee und der Wirtschaftsgemeinschaft westafrikanischer Staaten (ECOWAS) vereitelt. Etwa zwölf Aufständische wurden festgenommene, weitere sind auf der Flucht.