Selenskyj traf am Dienstag Papst und Meloni

Der ukrainische Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hat am Dienstag in Rom den Papst und die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni getroffen. Selenskyj besuchte zunächst Leo XIV. in der Sommerresidenz der Päpste in Castel Gandolfo, 30 Kilometer südlich von Rom. Der Papst verbringt seinen freien Tag am Dienstag meist in Castel Gandolfo.

Das Treffen zwischen dem Papst und Selenskyj in der Villa Barberini dauerte circa 30 Minuten. Danach zeigten sich die beiden am Balkon der Villa und grüßten die vor dem Eingang der Sommerresidenz versammelten Medienleute.

"Während des herzlichen Gesprächs, das sich vor allem um den Krieg in der Ukraine drehte, bekräftigte der Heilige Vater die Notwendigkeit, den Dialog fortzusetzen, und äußerte die Hoffnung, dass die laufenden diplomatischen Initiativen zu einem gerechten und dauerhaften Frieden führen können", teilte der Vatikan im Anschluss mit. "Außerdem wurde auf die Frage der Kriegsgefangenen und auf die Notwendigkeit hingewiesen, die Rückkehr der ukrainischen Kinder zu ihren Familien sicherzustellen."

Selenskyj und Leo XIV. hatten sich bereits am 9. Juli in der Villa Barberini getroffen. Das Treffen am heutigen Dienstag ist das dritte insgesamt und das zweite persönliche Gespräch zwischen dem ukrainischen Präsidenten und dem Pontifex. Das erste Treffen hatte im Rahmen der Amtseinführungsmesse von Leo XIV. am 18. Mai stattgefunden. Das zweite war am 9. Juli in Castel Gandolfo, wo es zum ersten echten direkten Gespräch unter vier Augen gekommen war.

Nach dem Gespräch mit dem Pontifex traf Selenskyj Premierministerin Meloni im Regierungssitz Palazzo Chigi. Der ukrainische Präsident erklärte nach dem Treffen, er habe in Rom ein "hervorragendes Gespräch" mit Meloni geführt. "Wir schätzen Italiens aktive Rolle bei der Entwicklung konkreter Ideen und der Festlegung von Maßnahmen, die den Frieden näherbringen sollen. Ich habe Meloni über die Arbeit unseres Verhandlungsteams informiert, und wir koordinieren unsere diplomatischen Bemühungen. Wir zählen sehr auf die Unterstützung Italiens - sie ist von großer Bedeutung für die Ukraine", so Selenskyj auf X.

Zuvor hatte Selenskyj die Spitzen von EU und NATO über den Stand der Gespräche mit den USA zu einer möglichen Friedenslösung im Krieg seines Landes gegen Russland informiert. "Unsere Positionen sind in allen Fragen aufeinander abgestimmt. Wir handeln koordiniert und konstruktiv", postete er auf X. Neben NATO-Generalsekretär Mark Rutte hatte er sich auch mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident António Costa getroffen.

Davor wiederum hatte Selenskyj in London Gespräche mit den Staats- und Regierungschefs der E3-Staaten (Deutschland, Frankreich, Großbritannien) geführt. Nach diesem Treffen teilte er mit, Gebietsabtretungen an Russland - ein zentraler Punkt aus dem US-Plan für ein Ende des Ukraine-Kriegs - kämen für ihn nach wie vor nicht infrage. Eine überarbeitete Fassung des Plans soll Selenskyj zufolge bis diesen Dienstag an Washington übermittelt werden.