Feuer in Innsbrucker Unterkunft: Drei Männer mit Rauchgasvergiftung in Klinik gebracht

Innsbruck – In einer Gemeinschaftsunterkunft in Innsbruck ist in der Nacht auf Dienstag ein Brand ausgebrochen. Gegen Mitternacht wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Das Feuer war laut Polizei im zweiten Stock des Gebäudes ausgebrochen. Die Brandursache war vermutlich eine defekte Batterie. Die Berufsfeuerwehr Innsbruck und die Freiwillige Feuerwehr Arzl konnten den Brand rasch löschen und evakuierten die Bewohner des Hauses.