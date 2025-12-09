Defekte Batterie als Brandherd
Feuer in Innsbrucker Unterkunft: Drei Männer mit Rauchgasvergiftung in Klinik gebracht
Zum Einsatz kam es um kurz nach Mitternacht.
© Liebl
Innsbruck – In einer Gemeinschaftsunterkunft in Innsbruck ist in der Nacht auf Dienstag ein Brand ausgebrochen. Gegen Mitternacht wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Das Feuer war laut Polizei im zweiten Stock des Gebäudes ausgebrochen. Die Brandursache war vermutlich eine defekte Batterie. Die Berufsfeuerwehr Innsbruck und die Freiwillige Feuerwehr Arzl konnten den Brand rasch löschen und evakuierten die Bewohner des Hauses.
Der zweite Stock des Gebäudes ist derzeit unbewohnbar.
© Liebl
Drei Männer – ein 28-jähriger Iraker sowie zwei Österreicher im Alter von 38 und 51 Jahren – erlitten leichte Rauchgasvergiftungen. Sie wurden von der Rettung in die Innsbrucker Klinik gebracht. Der zweite Stock des Gebäudes ist vorerst unbewohnbar. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt. (TT.com)