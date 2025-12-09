- Überblick
Zufahrt zu Siedlung blockiert
Sperre als Folge: Felsbrocken stürzte auf Gemeindestraße in Rohrberg
Der Felsbrocken löste sich aus der Felswand, donnerte über ein Feld hinunter und blieb auf der Gemeindestraße liegen.
© ZOOM.TIROL
Für Sie im Bezirk Schwaz unterwegs:
Angela Dähling
+4350403 3062
Verena Langegger
+4350403 2162
