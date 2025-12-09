Aussiedlerhof vor Abriss
Warum der Bürgermeister für den Schwarzbau in Uderns jetzt den Abbruch anordnet
Bürgermeister Josef Bucher hat viel aushalten müssen, weil er die Bestrebungen des Bauherrn unterstützte, um einen kostspieligen Abbruch zu verhindern. Jetzt muss er den Abbruchbescheid erteilen.
© Dähling
Josef Bucher folgt als Baubehörde den Anweisungen der Aufsichtsbehörde, deren Vorgangsweise er kritisch sieht. Alle Gebäude sollen entfernt werden. Der Anwalt des Bauherrn kündigte bereits im Vorfeld an, gegen einen Abbruch juristisch vorzugehen.