Gesetze als Kostentreiber
Verein schlägt Alarm: Kinderkrippe in Kramsach kämpft ums Überleben
Noch öffnet sich die Türe zur KInderkrippem, aber es braucht eine finanzielle Lösung, erklären Geschäftsführerin Barbara Lechner und Obfrau Sonja Hotter.
© Wolfgang Otter
Gesetzliche Auflagen und höhere Personalkosten bringen den Verein Eltern-Kind-Zentrum Kramsach in Bedrängnis. Um weiterhin 22 Kinderkrippenplätze anzubieten, braucht es noch heuer 40.000 Euro, 2026 müssen die Kommunen noch tiefer in die Tasche greifen.