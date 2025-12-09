Gesetze als Kostentreiber

Verein schlägt Alarm: Kinderkrippe in Kramsach kämpft ums Überleben

Noch öffnet sich die Türe zur KInderkrippem, aber es braucht eine finanzielle Lösung, erklären Geschäftsführerin Barbara Lechner und Obfrau Sonja Hotter.
© Wolfgang Otter
Wolfgang Otter

Von Wolfgang Otter

Gesetzliche Auflagen und höhere Personalkosten bringen den Verein Eltern-Kind-Zentrum Kramsach in Bedrängnis. Um weiterhin 22 Kinderkrippenplätze anzubieten, braucht es noch heuer 40.000 Euro, 2026 müssen die Kommunen noch tiefer in die Tasche greifen.

