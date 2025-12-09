Ära nach 20 Jahren zu Ende: Marko und Red Bull Racing trennen sich

Wien/Graz – Kurz nach dem Ende der Formel-1-Saison haben sich Red Bull Racing und Motorsportberater Helmut Marko laut Medien getrennt. Wie der ORF am Dienstag berichtete, haben der Austro-Rennstall und der 82-jährige Steirer die Zusammenarbeit auf freiwilliger Basis vorzeitig beendet. Marko, enger Vertrauter und Förderer von Max Verstappen, hatte noch einen Vertrag bis Ende 2026. Bei Red Bull war der Grazer seit 2005, lange als Berater von Firmengründer Dietrich Mateschitz, tätig.

Auch Verstappens Renningenieur geht

Auch Sky Sports hatte am Montag von einer Trennung berichtet. Marko selbst deutete nach dem letzten Saisonrennen am Sonntag in Abu Dhabi einen Abschied aus der Motorsport-Königsklasse an. „Ich werde das besprechen und dann sehen, was ich tue. Es ist eine komplexe Angelegenheit. Ich muss darüber schlafen, und dann werden wir sehen“, hatte er gesagt. Auch Gianpiero Lambiase wird laut ORF als Renningenieur von Vierfach-Weltmeister Verstappen aufhören.