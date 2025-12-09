Jennifer S. verschwand vor acht Jahren: Ex-Freund gestand Tat

Ein 32-Jähriger soll die Polizei zur Leiche der vor Jahren verschwundenen Wienerin geführt haben. Auslöser für das Geständnis des Mannes war laut einem Medienbericht eine Attacke auf seine aktuelle Freundin.

Wien – Fast acht Jahre nach dem Verschwinden der damals 21-jährigen Wienerin Jennifer S. ist der Fall nun geklärt. Wie die Kronen Zeitung berichtete, legte der mittlerweile 32-jährige Ex-Freund ein Geständnis ab und führte die Polizei am Montag zur Leiche. Die Wiener Polizei bestätigte die Festnahme eines Tatverdächtigen. Details dazu sollen Dienstagmittag bei einer Pressekonferenz veröffentlicht werden.

S. war seit 21. Jänner 2018 abgängig. Damals hatte sich die 21-Jährige mit ihrem Lebensgefährten gestritten und sich in der Folge von ihm getrennt. Die Frau verschwand dann unter laut Polizei „bedenklichen Umständen“ aus der gemeinsamen Wohnung in Wien-Brigittenau. Der Ex-Freund der Frau stritt damals jegliche Beteiligung an einem möglichen Gewaltverbrechen ab. Die strafrechtlichen Ermittlungen gegen ihn wegen des Verdachts der Freiheitsentziehung waren im April 2019 eingestellt worden.

Verdächtiger soll aktuelle Freundin attackiert haben

Nunmehr soll der 32-Jährige laut Krone seine derzeitige Lebensgefährtin bei einem Streit körperlich angegriffen haben, die Frau wurde verletzt. Der Mann wurde von der Polizei dazu befragt – und auch zum Verschwinden seiner Ex-Freundin. Zunächst bestritt er erneut, etwas mit dem Verschwinden seiner damaligen Lebensgefährtin zu tun zu haben. Außerdem soll er laut Krone in seinem Umfeld vom „perfekten Mord“ gesprochen haben. Erst im Oktober hatte die Familie der Vermissten für Hinweise, die zur Klärung führen, rund 50.000 Euro ausgelobt. Erneut war auch ein Foto der Vermissten veröffentlicht worden.