Weihnachtskonzert in Obertilliach: Junge Talente stimmen auf Festtage ein

Die Landesmusikschule Sillian-Pustertal lädt zu einem festlichen Weihnachtskonzert in die Pfarrkirche St. Ulrich in Obertilliach ein. Am Mittwoch, den 17. Dezember 2025, um 19 Uhr, präsentieren Schülerinnen und Schüler ein vielfältiges Programm.

Obertilliach – Der Abend beginnt mit zarten Harfenklängen, gefolgt von traditionellen Weisen. Diese werden auf Instrumenten wie dem Hackbrett und der Steirischen Harmonika zu hören sein. Die jungen Musikerinnen und Musiker zeigen dabei ihr Können und ihre Begeisterung.

Feierliche Melodien der Blech- und Holzbläser ergänzen das Programm. Ein besonderer Beitrag kommt von einem jungen Fagott-Trio, das ebenfalls seine Stücke darbieten wird. Die Landesmusikschule bietet damit eine Bühne für die vielfältigen Talente ihrer Schüler.

Eventinfos: