Bei Wartungsarbeiten
Bus geriet in Imster Werkstatt in Brand: Mitarbeiter verhinderten Schlimmeres
Für die Imster Feuerwehrmänner blieb nicht mehr viel zu tun. Werkstatt-Mitarbeiter hatten den Brand eines Linienbusses bereits gelöscht.
© FF Imst/Halfinger
Von Thomas Hörmann
Für Sie im Bezirk Imst unterwegs:
Alexander Paschinger
+4350403 3014
Thomas Parth
+4350403 2035
