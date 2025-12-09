Bei Wartungsarbeiten

Bus geriet in Imster Werkstatt in Brand: Mitarbeiter verhinderten Schlimmeres

Für die Imster Feuerwehrmänner blieb nicht mehr viel zu tun. Werkstatt-Mitarbeiter hatten den Brand eines Linienbusses bereits gelöscht.
© FF Imst/Halfinger
Thomas Hörmann

Von Thomas Hörmann

