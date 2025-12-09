Wattener Pinguine landeten Befreiungsschlag, über 170 Stafminuten bei Kufstein-Sieg
Nur ein Sieg aus zehn Spielen. Die Wattener Pinguine standen am Sonntag in der Ö-Eishockey-Liga mit dem Rücken zur Wand - und sie lieferten im Derby. Die Truppe von Headcoach Fabian Hechenberger feierte einen 7:4-Auswärtssieg in Kundl - der Rückstand auf den von Kundl gehaltenen vierten Play-off-Platz beträgt damit aber immer noch sechs Punkte.
Und die Wattener zeigten riesige Moral: Drei Mal lag der Liga-Vorletzte alleine im ersten Drittel zurück, drei Mal gelang das Comeback. Und im zweiten Drittel bogen die Gäste auch dank der Doppeltorschützen Daniel Frischmann (gegen Ex-Club) und Luca Muigg auf die Siegerstraße ab. Um die Play-off-Chance am Leben zu erhalten, steht Wattens am Samstag nun vor einem Pflicht-Heimsieg gegen Schlusslicht Dornbirn.
Komfortabler erscheint neun Runden vor Ende des Grunddurchgangs der Vorsprung von Kufstein. Die Festungsstädter liegen nach dem 5:1-Auswärtssieg in Dornbirn als Tabellendritter hinter den enteilten Vorarlberger Clubs Lustenau und Hohenems bereits neun Punkte vor Wattens.
Und Kufstein gewann zwar überlegen, aber nicht weniger actionreich als Wattens: Denn jeweils drei Spieler beider Teams mussten mit einer Spieldauerdisziplinarstrafe vom Eis - bei den Tirolern traf es Christian Pittl, Stefan Reiter und Luca Reiter. Insgesamt gab es in diesem Spiel 174 (!) Strafminuten. „Es sieht von den Strafen her schlimmer aus als es war“, beschwichtigte allerdings Kufsteins Vorstandsmitglied Roland Luchner. (TT.com)