Wattener Pinguine landeten Befreiungsschlag, über 170 Stafminuten bei Kufstein-Sieg

Nur ein Sieg aus zehn Spielen. Die Wattener Pinguine standen am Sonntag in der Ö-Eishockey-Liga mit dem Rücken zur Wand - und sie lieferten im Derby. Die Truppe von Headcoach Fabian Hechenberger feierte einen 7:4-Auswärtssieg in Kundl - der Rückstand auf den von Kundl gehaltenen vierten Play-off-Platz beträgt damit aber immer noch sechs Punkte.

Und die Wattener zeigten riesige Moral: Drei Mal lag der Liga-Vorletzte alleine im ersten Drittel zurück, drei Mal gelang das Comeback. Und im zweiten Drittel bogen die Gäste auch dank der Doppeltorschützen Daniel Frischmann (gegen Ex-Club) und Luca Muigg auf die Siegerstraße ab. Um die Play-off-Chance am Leben zu erhalten, steht Wattens am Samstag nun vor einem Pflicht-Heimsieg gegen Schlusslicht Dornbirn.

Komfortabler erscheint neun Runden vor Ende des Grunddurchgangs der Vorsprung von Kufstein. Die Festungsstädter liegen nach dem 5:1-Auswärtssieg in Dornbirn als Tabellendritter hinter den enteilten Vorarlberger Clubs Lustenau und Hohenems bereits neun Punkte vor Wattens.