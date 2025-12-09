Influenzaviren kursieren: Grippewelle erfasst Österreich heuer früher als zuletzt

Wien – Die Grippewelle in Österreich hat offiziell begonnen. In der vergangenen Kalenderwoche wurden in über 20 Prozent der Stichproben von Patientinnen und Patienten bei ausgewählten Ärztinnen und Ärzten Influenza-Viren nachgewiesen und ein Anstieg im gesamten Bundesgebiet beobachtet. Dies signalisiert den Beginn der Grippewelle in Österreich, teilte das Zentrum für Virologie der MedUni Wien am Dienstag mit. Die Welle kommt damit rund vier Wochen früher als in den vergangenen Saisonen.