Influenzaviren kursieren: Grippewelle erfasst Österreich heuer früher als zuletzt
Rund vier Wochen früher als in vergangenen Saisonen ist die Grippewelle in Österreich angekommen.
Wien – Die Grippewelle in Österreich hat offiziell begonnen. In der vergangenen Kalenderwoche wurden in über 20 Prozent der Stichproben von Patientinnen und Patienten bei ausgewählten Ärztinnen und Ärzten Influenza-Viren nachgewiesen und ein Anstieg im gesamten Bundesgebiet beobachtet. Dies signalisiert den Beginn der Grippewelle in Österreich, teilte das Zentrum für Virologie der MedUni Wien am Dienstag mit. Die Welle kommt damit rund vier Wochen früher als in den vergangenen Saisonen.
Derzeit dominiert die neue Influenza A(H3N2)K-Variante, wurde erläutert. Im Vergleich zu den vorhergehenden Saisonen waren sporadische Influenza-Virusnachweise heuer bereits Ende Oktober detektierbar. Auch im Großteil Europas gibt es weiterhin zunehmende Grippe-Fälle. 21 von 36 Ländern meldeten regionale oder weitverbreitete Influenzavirusaktivität, berichtete die MedUni. (APA)
Nächste Pandemie wird kommen