Influenzaviren kursieren: Grippewelle erfasst Tirol heuer früher als zuletzt

Zahl der Infektionen steigt an. Ärztekammer-Präsident und Amtsärztin raten zur Immunisierung.

Innsbruck – Die Grippewelle ist heuer vier Wochen früher in Österreich angekommen. In den vergangenen sieben Tagen wurden in mehr als 20 Prozent der Stichproben bereits Influenza-Viren nachgewiesen.

Somit treten die Prognosen des Top-Virologen Florian Krammer ein. Auch die Effizienz des Tiroler Abwassermonitorings wird neuerlich bestätigt: In diesem hat sich zuletzt ein deutliches Signal für Influenza A abgezeichnet. Wie Tirols Ärztekammer-Präsident Stefan Kastner erklärt, gibt es auch in Tirol vermehrt Fälle. Er rät dringend zu folgenden Maßnahmen: „Handhygiene, Abstand und impfen.“ Jetzt sei der richtige Zeitpunkt zum Impfen.

4000 Krankenstände wegen Atemwegsinfekten

In Tirol werden, laut Auskunft des Landes, die meisten Atemwegserkrankungen noch von Rhinoviren verursacht, dicht gefolgt von Influenza-A-Viren. Laut ÖGK Tirol sind aktuell rund 4000 arbeitende Versicherte wegen Atemwegsinfekten krankgemeldet. Der Anteil der Influenza-Fälle dürfte noch zwischen zehn und 20 Prozent liegen.

Amtsärztin Barbara Schmid betont noch einmal die Wichtigkeit der Immunisierung und der Hygienemaßnahmen: „Besonders gefährdete Personen sollten diese Schutzmöglichkeit unbedingt nutzen. Jede und jeder kann dazu beitragen, Infektionen vorzubeugen und die eigene Gesundheit zu schützen.“ Für alle konkreten Empfehlungen seien HausärztInnen und KinderärztInnen die ersten Ansprechpartner. (TT)