Tipps zum Sparen
Diese Haushaltsgeräte treiben den Stromverbrauch in die Höhe
Von Vanessa Grill
Einige Haushaltsgeräte verbrauchen unbemerkt viel Strom und treiben die Kosten in die Höhe. Welche Geräte besonders betroffen sind, sieht man hier:
Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um dieses Video von Glomex (Datenschutz) ansehen zu können.
