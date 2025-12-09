Tipps zum Sparen

Diese Haushaltsgeräte treiben den Stromverbrauch in die Höhe

Vanessa Grill

Von Vanessa Grill

Einige Haushaltsgeräte verbrauchen unbemerkt viel Strom und treiben die Kosten in die Höhe. Welche Geräte besonders betroffen sind, sieht man hier:

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um dieses Video von Glomex (Datenschutz) ansehen zu können.