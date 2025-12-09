Sophia Thomalla und ihre Mutter Simone werden hart für ihre Optik kritisiert

Das Mutter-Tochter-Duo Thomalla besuchte die „Ein Herz für Kinder“-Spendengala. Auf Instagram ernteten die beiden nicht nur Anerkennung für ihr Aussehen.

„Sorry, aber das sieht aus wie zwei Aliens“ schreibt eine Userin unter ein Foto von Simone Thomalla. Zu sehen sind die deutsche Schauspielerin und Sängerin Simone Thomalla (60) und ihre Tochter Sophia Thomalla (36), ebenfalls Schauspielerin und Moderatorin. Die Mutter hat das Bild auf ihrem Instagram-Account geteilt.

Auf Instagram zeigte sich den Mutter-Tochter-Duo. © Instagram/Simone Thomolla

Die beiden Frauen sind es gewohnt, für Furore zu sorgen. So auch an diesem Wochenende in Berlin. Sie sind für die Gala auf Hochglanz gestyled und posieren gekonnt für die vielen Fotografen. Tochter Sophie ist in einem schwarzen Holderneck-Abendkleid gekommen. Mutter Simone in einem bordeauxroten Anzug.

Mutter Simone Thomalla kam mit ihrem Partner Rene Merten zur TV-Spendengala. © IMAGO/Eventpress

Nur die Reaktionen auf ihre Bilder sind unterschiedlich. Nicht nur den Alien-Vergleich müssen sich die Schauspielerinnen gefallen lassen. „Schön ist was anderes“ schreibt ein Hater. „Mir gefallen einfach diese aufgespritzten Lippen nicht“ schreibt eine andere Person. „Sophie habe ich nicht erkannt. Wachsfigur. Dieses Gesicht geht nicht“ ist da zu lesen.

„Wann ist unsere Gesellschaft so negativ geworden?“

Sophia Thomalla kommentiert die Meldung einfach gar nicht. Sie bedankt sich bei allen, die im Sinne der Gala Kindern helfen. Die Diskussion, ob die Schönheits-OPs gelungen sind oder nicht, überlässt sie dem Internet. Viele Fans sind zudem ganz im Gegenteil eher begeistert von den Bildern der zwei Schauspielrinnen.