Unplugged und besinnlich: Jazz we can musiziert in Nußdorf-Debant

Nussdorf-Debant – Vorweihnachtliches im Bigband-Sound, das gibt bald in der Pfarrkirche Debant zu hören. Am 14. Dezember um 18 Uhr tritt „Jazz we can“ mit ihrem „Christmas Special unplugged“ auf. Der Begriff „Unplugged“ steht für eine rein akustische Darbietung, die ohne elektrische Verstärkung auskommt. Mit dabei sind Johanna Kis und Josef Mair, die den Gesang übernehmen. Die Besucher dürfen sich auf eine Auswahl weihnachtlicher Melodien freuen.