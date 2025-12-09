Am 14. Dezember
Unplugged und besinnlich: Jazz we can musiziert in Nußdorf-Debant
© Bigband "Jazz we can"
Am 14. Dezember 2025 erwartet die Pfarrkirche Debant ein musikalisches Highlight: Die Bigband Jazz we can mit den Vokalisten Johanna Kis und Josef Mair lädt zum „Christmas Special unplugged“.
Nussdorf-Debant – Vorweihnachtliches im Bigband-Sound, das gibt bald in der Pfarrkirche Debant zu hören. Am 14. Dezember um 18 Uhr tritt „Jazz we can“ mit ihrem „Christmas Special unplugged“ auf. Der Begriff „Unplugged“ steht für eine rein akustische Darbietung, die ohne elektrische Verstärkung auskommt. Mit dabei sind Johanna Kis und Josef Mair, die den Gesang übernehmen. Die Besucher dürfen sich auf eine Auswahl weihnachtlicher Melodien freuen.
Eventinfos:
- Datum: 14. Dezember 2025
- Ort: Pfarrkirche Debant
- Uhrzeit: 18 Uhr
- Eintritt: Freiwillige Spende
- Weitere Infos: www.jazzwecan.at