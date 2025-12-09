Baby-News: „Pitch Perfect“-Star Rebel Wilson wird zum zweiten Mal Mutter

„Bald sind wir zu viert“ schrieb Rebel Wilson auf Instagram. Ihre Ehefrau Ramona Agruma erwartet das zweite gemeinsame Kind.

Die australische Schauspielerin Rebel Wilson (45) und ihre Partnerin Ramona Agruma erwarten Nachwuchs. Auf Instagram teilte das Paar am Montag ein Video, in dem Agruma stolz ihren Babybauch in die Kamera zeigt. „Bald sind wir zu viert! Baby Nummer zwei ist auf seinem Weg“, hieß es zu dem kurzen Clip.

In der englischen Formulierung heißt es: Das Baby sei auf „ihrem“ Weg. Ein Hinweis, dass sich Wilsons dreijährige Tochter auf ein Schwesterchen freuen darf?

Star-Paar: Rebel Wilson und ihre Partnerin Ramona Agruma, die nun das zweite gemeinsame Kind erwartet. © APA/AFP/GEOFF ROBINS